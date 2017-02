Ger Leegwater geeft campanile in Nederlands Kremlin in Winkel menselijk gezicht

Foto Marc Moussault

WINKEL - De 72-jarige Ger Leegwater werkt in het Nederlands Kremlin in Winkel aan zijn jongste creatie, namelijk de campanile.

Door Lydia Jasper - 17-2-2017, 14:14 (Update 17-2-2017, 14:15)

Ruim een jaar geleden is Leegwater begonnen aan de vrijstaande klokkentoren. Het plaatsen van de oculus - de cirkelvormige opening in het dak - was een klus op zich, omdat het een ingewikkelde constructie was. Op acht meter hoogte beplakte hij de binnenkant van de torenspits met blauw mozaïek.

Leegwater heeft het nu druk met het maken van een zogenoemde atlant aan de...