Toch geen blauwe zone op Loet en Kerkepad in Schagen na ’negatief advies’ van bewoners

SCHAGEN - Er komt toch geen blauwe zone voor de hele Loet en het Kerkepad in Schagen.

Door Marten Visser - 17-2-2017, 11:38 (Update 17-2-2017, 11:38)

Het gemeentebestuur van Schagen trekt het plan om het parkeerregime op beide straten te veranderen in. Dit gebeurt omdat een grote meerderheid van de bewoners aan heeft gegeven totaal niets te zien in de instelling van een blauwe zone.

In dat geval wordt de parkeertijd beperkt tot een uur. Zo’n regime geldt nu al voor de Rensgars en een klein deel van de Loet. Op initiatief van de Seniorenpartij en het CDA werd bekeken of voor de gehele Loet een parkeerschijf verplicht gesteld zou kunnen worden, om zo meer parkeergelegenheid voor bezoekers van het centrum te krijgen. Bewoners van de straat zouden in dat geval geen ontheffing krijgen.

Mede daarom gaf het overgrote deel van de mensen die reageerden op een onderzoekje van de gemeente aan het plan niet te zien zitten.

Ze zouden hun auto immers niet meer in de eigen straat kunnen parkeren. Aanwonenden van het Kerkepad (naast het gemeentehuis) zouden wel een ontheffing kunnen krijgen om in hun straat te parkeren. Maar ook hier bleek een groot deel van de bewoners (74 procent van de mensen die reageerden) tegen uitbreiding van de blauwe zone te zijn. Een aantal jaren geleden, toen een soortgelijk plan op tafel lag, waren de bewoners ook tegen. Daarom krijgt het Kerkepad geen blauwe zone.