’Sloten in Petten zijn weer veel te zout’

PETTEN - De sloten en tankvallen in en rond Petten zijn weer veel te zout.

Door Marten Visser - 15-2-2017, 18:52 (Update 15-2-2017, 18:52)

Dat meldt Harm Salomon, die het zoutgehalte van het water sinds enkele jaren nauwgezet bijhoudt. De problemen met het zoute water in de sloten kwamen in de zomer van 2015 aan het licht. Toen merkten vooral volkstuinders dat bepaalde gewassen niet of nauwelijks wilden groeien. Ook bladeren van bij voorbeeld fruitbomen bleken te ’verschroeien’.

Het bleek te gaan om gewassen en bomen die waren besproeid met water uit de sloten rondom het volkstuincomplex. Tuinders gebruikten dit water al jaren, maar nu bleek het ineens veel te zout te zijn. De oorzaak: het nieuwe aangelegde strand en de duinen daar achter. Hierdoor kwam veel zout kwelwater onder de dijk door in de sloten terecht.

De tuinders zetten een grote tank met zoet water neer, de gemeente Schagen begon met het doorspoelen van de sloten. Uiteindelijk daalde het zoutgehalte weer. ,,We dachten van het probleem verlost te zijn’’, meldt Salomons. Eind november was het zoutgehalte volgens hem nog prima.

,,Toen moest ik mijn meter inleveren, omdat die geijkt moest worden. Kort geleden kreeg ik ’m terug en kon ik weer meten. Het zoutgehalte is weer véél te hoog. We zijn terug bij af.’’ Hij zegt dat de gemeente Schagen de afgelopen winter is gestopt met het doorspoelen van de sloten.

,,Normaal wordt in de winter alleen water ingelaten als de beschoeiing boven water komt. Men heeft zich blijkbaar niet gerealiseerd dat er nog steeds zout water onder de dijk door sijpelt. Ik verwacht dat het maanden duurt voor de zoutwaardes weer normaal zijn.’’

De gemeente heeft inmiddels de pomp weer aangezet, meldt woordvoerster Natasja Verhoeve. ,,In oktober was het zoutgehalte in orde, helaas is het nu weer flink gestegen.’’