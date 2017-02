Kindermusical voor het eerst in De Fortuin Barsingerhorn

KOLHORN - Voorheen werd de kindermusical nog afgewerkt in Schippers Welvaren in Kolhorn. Nu dat eetcafé inmiddels al een tijdje dicht is, is er een andere locatie gevonden voor het stuk. Dit weekend biedt café De Fortuin in Barsingerhorn een podium aan de kinderen.

Het gaat om jonkies uit de dorpen Kolhorn en Barsingerhorn. Zij staan onder leiding van Marijke van den Dungen, Rosanne Schreur en Melanie de Wit.

,,Geweldig hoe die meiden dat doen. Ze regelen kleding en doen allerlei andere dingen...