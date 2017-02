Personages van toen hergebruikt door Schagerbrugger toneelvereniging OEK

SCHAGERBRUG - Voor een toneelvereniging die het doorgaans net even anders aanpakt dan de doorsnee clubs, onderscheidt de volgende productie zich zelfs van wat Ons Eigen Kring (OEK) uit Schagerbrug in het verleden heeft gespeeld. Al zullen trouwe bezoekers evengoed nostalgisch worden bij het zien van ’Ons Eigen Krand Café’.

Door Paulo Ramler - 16-2-2017, 10:00 (Update 16-2-2017, 10:23)

Een uniek stuk dat nog nooit op de planken is gezet. Zo wordt het omschreven. Dat is tenslotte niet heel verrassend, want de toneelclub heeft het zelf verzonnen. Na ruim een jaar...