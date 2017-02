Hondenpoepbakken succesvol in Breezand

Archieffoto

BREEZAND - In navolging van Breezand krijgen andere plaatsen in Hollands Kroon ook zogenoemde depodog-bakken. Deze bakken hebben speciale zakjes waarmee hondenpoep kan worden opgeraapt. Het zakje kan dan weer in de bak.

Door onze verslaggeefster - 15-2-2017, 18:00 (Update 15-2-2017, 18:03)

In Breezand zijn de bakken een succes; ze zitten iedere week vol. Inwoners van Breezand zorgen voor het aanvullen van de zakjes en de gemeente Hollands Kroon leegt de bakken regelmatig.

De proef ’Geen poep op de stoep’ is door Kernbeheer, dorpsraad Breezands Belang en hondeneigenaren opgezet. Nu wil Hollands Kroon de depodog-bakken mogelijk maken in andere dorpen en kernen.

Hiervoor moet zij eerst inventariseren op welke plek daar behoefte aan is. Daarnaast moet er minimaal één aanspreekpunt zijn voor het project. Deze persoon regelt het aanvullen van de zakjes en zorgt voor het afsluiten van de bakken met een veiligheidsklep op oudejaarsavond.

Er is een jaarlijks budget. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Meer info via: kernbeheer@hollandskroon.nl.