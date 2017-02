Schagense Anita Hogeling:Leven met passie voor de dood

Foto Marc Moussault Kunstenares Anita Hogeling: ,,Mijn schilderijen verkopen vind ik vaak moeilijk omdat het een stukje van mezelf is.” Bekijk Fotoserie

SCHAGEN - Toegegeven, het is niet alledaags wat Anita Hogeling (38) maakt. En op de kunstmarkten in de regio presenteert ze het ook niet te nadrukkelijk.

,,Maar in Amsterdam zijn gek op deze Mexicaanse dodenkunst’’, weet de Schagens nadat ze voor het eerst een kraam had op het Museumplein.

Een mooie vrouw kijkt je vanaf de muur in de huiskamer van Hogeling indringend aan. Uit haar mond lijken draden te komen. Het is een beetje een luguber schilderij. ,,Het is van mijn beste...