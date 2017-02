Onderzoek naar randweg-zuid bij Schagen

Foto Marc Moussault Drukte op de Loet in Schagen. De gemeente wil deze weg veranderen. Op de Loet als ’fietsstraat’ krijgt de tweewieler het voor het zeggen.

TUITJENHORN - Schagen gaat de aanleg van een zuidelijke randweg onderzoeken. Deze dwarsverbinding tussen de provinciale wegen N241 (naar Verlaat) en N245 (naar Alkmaar) is gedacht nabij buurtschap Tolke .

Door Ed Dekker - 14-2-2017, 21:09 (Update 14-2-2017, 21:09)

Dit bleek dinsdag op een goed bezochte informatieavond van de gemeente over verkeersplannen. Al jaren wordt gesproken over het ontlasten van de Zuiderweg.

Schagen wil nu duidelijkheid. ,,Wat zijn de effecten van zo’n randweg? Is de aanleg haalbaar? We moeten concrete gegevens hebben en dan kunnen we verder beslissen”, zei ambtenaar Menno Boermans.

Tracé

In...