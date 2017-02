Test als eerste Escape Room

Lezers van de Schager Courant kunnen dinsdagavond om negen uur als eerste de Escape Room Schagen testen. Aanmelden via redactie.sc@nhd.nl onder vermelding van telefoonnummer, woonplaats en leeftijd met onderwerp ’Escape’.

Minimumleeftijd is achttien jaar. De escape room gaat in maart open. Over de testronde wordt een artikel geschreven.