’Met elkaar van vluchtelingenopvang in Petten een successtory gemaakt’

PETTEN - Een mooi potje oer-Hollandse tulpen als dank voor de hulp aan vreemdelingen die van heinde en verre naar ons land zijn gekomen.

Door Marten Visser - 14-2-2017, 22:04 (Update 14-2-2017, 22:04)

De vrijwilligers die hebben geholpen om de vluchtelingenopvang in Petten tot een succes te maken kregen de bloemen dinsdagmiddag van burgemeester Marjan van Kampen. Want zonder al die vrijwilligers zou het in Huis ter Duin zeker niet zo soepel zijn verlopen, zegt de burgemeester.

,,Met elkaar hebben we hier een successtory van gemaakt. Dat kan alleen als heel veel mensen er de schouders onder zetten en dat is hier gebeurd.’’

Van Kampen bedankte de vrijwilligers veel eerder dan verwacht. De opvang is in het voorjaar van vorig jaar open gegaan. De planning was dat er minimaal tot voorjaar 2018 vluchtelingen zouden wonen, misschien zelfs tot 2019.

Maar binnen een jaar gaan de deuren op slot. De stroom asielzoekers is zodanig afgenomen dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met een groot overschot aan opvangplekken zit. Er zijn vijftien- tot twintigduizend bedden te veel.

En dus gaan overal in het land centra dicht, waaronder Petten. ,,Sinds de zomer hebben we hier al geen instroom meer gehad van nieuwe mensen’’, zegt Ruud Pannekeet van het COA. ,,Er zijn alleen maar mensen weggegaan.’’

Ook de vrouwen uit Eritrea die Dea Sampimon en Tineke Landman onder hun hoede hadden hebben een eigen huis, ,,De een woont in Amsterdam, de ander in Schagen’’, zegt Sampimon.

Zij en Landman probeerden de vrouwen de Nederlandse taal bij te brengen. Landman: ,,Ze doen echt hun best, maar Nederlands is een moeilijke taal voor ze.’’

Er is nog steeds contact, ook met de dame die naar Amsterdam ging. En Sampimon en Landman proberen de vrouw die in Schagen een huis kreeg bij te staan. ,,Ze is alleen, vijftig jaar. We helpen haar om er een beetje tussen te komen. De buurvrouw van twee huizen verderop kwam meteen naar haar toe: ’welkom in de buurt’. Dat helpt wel.’’

Al met al is de opvang in Petten prima verlopen, is de conclusie van alle betrokkenen. ,,Geen enkele wanklank’’, zegt Joke Kruit van de Dorpsraad. ,,Ook de school in het dorp heeft fantastisch werk gedaan’’, vindt wethouder Ben Blonk.

Tamara Prinsen, die namens het COA de dagelijkse leiding had in Petten, vertrekt met gemengde gevoelens. ,,Dit is een prachtige plek, wij hadden ook niet verwacht dat het zo snel weer voorbij zou zijn.’’