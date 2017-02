Mooie paardenstaarten in Schagen. Van wie?

Schilderij Nelly Rezelman Meisje.

SCHAGEN - Mooie paardenstaarten. Fleurige strik. Lief meisje, met ontwapende blik. Wie is zij? Wie herkent iemand in dit portret? Ziet iemand zichzelf hiernaast?

Door Ed Dekker - 14-2-2017, 13:55 (Update 14-2-2017, 13:55)

Leo Plaisier (73) wil weten wie het meisje is. Om haar het schilderij te schenken, of aan nabestaanden. Hij weet er zelf nauwelijks iets van. ,,Zeker is dat mijn tante Nelly Rezelman dit portret heeft gemaakt. Zij woonde toen in Schagen. Wij vermoeden dat het afgebeelde meisje toen ook in Schagen of directe omgeving woonde. Misschien was zij een vriendinnetje. Of een klasgenootje. Of gewoon een meisje uit de buurt.”

Nelly Rezelman is geboren in 1917. Zij is jong overleden, al voor haar vijftigste jaar. Als hobby heeft Nelly altijd geschilderd en getekend. ,,Tante maakte mooi werk, fijn werk. Zij was echt een fijnschilder.” Nelly is een dochter van Pieter Rezelman en Christina Jansen. Haar vader was de stadsarchitect van Schagen. Hij was de ontwerper van de Schager Muziektuin met koepel en volière.

Van zijn hand waren in Schagen ook de Julianaschool, de vroegere Landbouwwinterschool aan de Zuiderweg, de school voor Uitgebreid Lager Onderwijs aan de Buiskoolstraat en het pas verkochte Wooncompagniegebouw aan het Laanplein. Pieter Rezelman was in 1893 in Oudkarspel geboren als zoon van een aannemer.

Nelly Rezelman komt dus uit een creatief nest. Zij was de middelste van drie kinderen, alleen meiden.

De oudste is Marie (geboren in 1916), de moeder van Leo Plaisier. Christina (geboren in 1922) is de jongste. Na het overlijden van Christina kwam het schilderij boven water. ,,Dat gebeurde bij het leeghalen van haar woning in Amsterdam. Wij willen dat het schilderij op de juiste plek terecht komt.”

Rotterdam

Nelly heeft na Schagen enige tijd in Rotterdam gewoond. Korte tijd was zij getrouwd. Zij stierf aan leukemie.

Pieter Rezelman en Christina Jansen woonden in Schagen aan de Landbouwstraat. Oudste dochter Marie trouwde met Nicolaas Plaisier. Zij woonden enige tijd in Wieringerwaard. Hun zoon Leo woont in Uitgeest.

Reacties

Wie iets weet over het afgebeelde meisje, kan contact opnemen met de krant: redactie.sc@nhd.nl of 06-13777445.