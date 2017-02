Snel resultaat met pastelkrijt op tekencursus senioren

Foto George Stoekenbroek Gré de Weert in het atelier. Op de voorgrond en op tafel een pasteltekening en krijtjes.

DEN HELDER - Op een dag, alweer 33 jaar terug, plukte Gré de Weert in warenhuis V&D een paar tubes verf uit de schappen. Een impulsaankoop. Maar wel een goede. Met die verf maakte zij het allereerste van een reeks schilderijen die niet meer te tellen is. Werken met vorm en kleur maakt blij en die vreugde draagt ze graag over als docent. Zoals in haar speciale workshop pasteltekenen voor 55-plussers.

De Weert geeft haar cursussen en workshops normaal gesproken in de...