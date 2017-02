Week cel na voetbalgeweld in Slootdorp

SLOOTDORP - Wegens het uitdelen van een elleboogstoot op 10 september tijdens een voetbalwedstrijd in Slootdorp tussen teams van Wieringermeer en Dindua is Ergin E. (23) uit Enkhuizen door de politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie weken waarvan twee voorwaardelijk. Er was vier weken waarvan de helft voorwaardelijk geëist.

Door Ron Ranzijn - 14-2-2017, 13:44 (Update 14-2-2017, 13:44)

Tijdens de wedstrijd was de sfeer geïrriteerd. De scheidsrechter had drie rode kaarten en een paar gele kaarten uitgedeeld. De thuisclub scoorde kort voor tijd. Een medespeler van de doelpuntenmaker rende juichend...