Vier jonge dieren dood na openzetten stallen door onbekenden

Beeld: Cyclomedia De Burgerweg in Hippolytushoef

HIPPOLYTUSHOEF - Vier dieren zijn verdronken en vergast bij een boerderij aan de Burgerweg in Hippolytushoef. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag vorige week. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Internetredactie - 14-2-2017, 11:26 (Update 14-2-2017, 11:39)

Onbekenden hebben die nacht de deuren van de stallen opengezet, waardoor het jonge vee kon ontsnappen. Volgens de politie konden de meeste dieren weer worden gevangen, maar vier van hen zijn verdronken dan wel vergast in de mestkelder.

De politie vraagt mensen die iets van de zaak afweten om te bellen met 0900 8844 en daarbij het volgende zaaknummer te vermelden: 2017030068.