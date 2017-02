Wonen Plus Welzijn Schagen begint werkleerbedrijf

SCHAGEN - Jarenlang diende het pand aan de Zijperweg 14 als thuisbasis van huurder Wonen Plus Welzijn Schagen. Sinds gisteren is het pand ook officieel eigendom van die stichting. Aardig detail: verkoper/verhuurder Wooncompagnie wordt op haar beurt nu huurder van Wonen Plus Welzijn.

Door Richard Zut - 13-2-2017, 21:00 (Update 13-2-2017, 21:00)

De handtekeningen onder het koopcontract werden gisterochtend gezet door mededirecteur Stefan van Schaik van woningcorporatie Wooncompagnie, de duo-directeuren Petra Hoekstra en Peter de Wit van Wonen Plus Welzijn (WPW), en notaris Niels Welkers.

Omgedraaid

,,De rollen zijn nu dus omgedraaid. Bijzonder...