Lijdensweg door sneeuw in Zijpe

Foto Marc Moussault De kruisweg van Jezus (vertolkt door Dean Smit) in ’t Zand, in beeld gebracht voor ’Passion in de Polder’.

’T ZAND - De lijdensweg van Jezus Christus, op weg naar zijn kruisiging, kreeg zaterdagmiddag in ’t Zand door de stevige sneeuwval een nieuwe betekenis. Ondanks het weer hadden enkele tientallen mensen gehoor gegeven aan de oproep van de organisatie van ’Passion in de Polder’ om mee te lopen in de processie.

Door Irene Bunel - 12-2-2017, 20:30 (Update 12-2-2017, 20:30)

De voorbereidingen voor de uitvoeringen op 1 en 2 april zijn in volle gang. Zaterdag was het een bomvolle dag voor de cast en crew. Overdag werden foto’s gemaakt, waarna...