GGZ rijdt op proef met cliëntvriendelijke auto

ANNA PAULOWNA - Ambulancedienst NHN en GGZ NHN rijden nu in Noord-Holland Noord met een zogenoemde ’GGZ crisisdienst auto’. Het betreft een pilot voor het vervoer van psychiatrische clienten van huis naar een instelling.

Door onze verslaggeefster - 12-2-2017, 13:07 (Update 12-2-2017, 13:07)

Deze auto is niet herkenbaar als ambulance of GGZ-voertuig en kan als minder stigmatiserend ervaren worden, aldus de bedenkers. Het voertuig is bedoeld voor psychiatrische patiënten die onder begeleiding van een professional vervoerd moeten worden, maar waar geen sprake is van fysiek medische problemen of dreigend gevaar.

Elk jaar ontvangt de meldkamer ongeveer 1100 oproepen voor psychiatrische cliënten. Bij een deel van de cliënten is het niet noodzakelijk om met een ambulance vervoerd te worden.

GGZ en de ambulancedienst zijn ruim een jaar bezig geweest om een passende oplossing te vinden. In de huidige situatie is vaak sprake van een lange wachttijd tot de ambulance arriveert, terwijl de medewerkers van de crisisdienst ter plaatse zijn en waarbij de stress voor de cliënt oploopt. In de auto is een noodknop waardoor de politie snel opgeroepen kan worden.