Spinning marathon Middenmeer goed voor 2800 euro

Foto HMC Deelnemers in actie.

MIDDENMEER - De spinning marathon van zaterdag in Fysio & Fitness Middenmeer heeft 2800 euro opgebracht voor het goede doel.

Door Lydia Jasper - 11-2-2017, 16:51 (Update 11-2-2017, 16:51)

Het geld is bedoeld voor Alpe d’HuZes en het bedrag heeft de mensen van Team Touw 2 punt 0 aangenaam verrast. Deze zevenkoppige ploeg heeft het evenement samen met het sportcentrum opgezet. Tussen tien en vier werd er gefietst.

,,We hoopten op 1500 euro en het is bijna het dubbele’’, aldus Jacolien Veldhuis. ,,Ook het aantal deelnemers is boven verwachting. Maar liefst 130 mensen. We hadden wat uitvallers vanwege griep, maar ook veel mensen die spontaan een uurtje kwamen trappen.’’

Naast de opzwepende muziek en begeleiding van diverse instructeurs was er ook een speciaal optreden van trommelaar Klaas Schrik uit Ter Apel.

,,We hebben ontzettend veel hulp gehad’’, zegt Karline Laan. ,,De middenstand heeft ons gesponsord met etenswaren. Ook konden de wielrenners hun kuiten laten masseren. Dat was zo welkom.’’