Tweeduizendste bezoeker filmhuis Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Bep Linschoten is de tweeduizendste bezoeker van het filmhuis in De Cultuurschuur in Wieringerwerf.

Door Lydia Jasper - 11-2-2017, 16:15 (Update 11-2-2017, 16:15)

Toen zij vrijdagavond de uitverkochte voorstelling van ’Knielen op een bed violen’ bezocht, werd zij in het zonnetje gezet. Van voorzitter Trees van Oers kreeg zij een bloemetje.

Het filmhuis voorziet duidelijk in een behoefte. De eerste film - ’The Artist’ - werd vertoond op 12 december 2014.

In De Cultuurschuur draait tussen september tot eind april iedere twee weken een film op vrijdagavond. De jeugd kan om de paar weken op zaterdagavond of zondagmiddag terecht voor een geschikte film.

Volgens het bestuur weten steeds meer mensen de weg te vinden naar het filmhuis aan het Loggersplein.