PvdA-kandidaat Bob Deen uit Nieuwe Niedorp blijft er één van Henk en Erna

Foto Marc Moussault Bob Deen spreekt op het Regius College, zijn oude school.

SCHAGEN - Mooi werk, campagne voeren in de regio waar je geboren bent. Vindt Bob Deen (37) , geboren in Nieuwe Niedorp. Hij is kandidaat-Kamerlid voor de PvdA. En vaak in de Noordkop aan het ’canvassen’. ,,Ga ik me voorstellen bij de PvdA-afdeling Hollands Kroon, is het binnen vijf minuten: van wie ben je er een? Waar heb je precies gewoond? Prachtig, ik heb echt een klik met dit gebied. De mensen zijn hier heel direct, ik hou daar wel van.’’

Door Marten Visser - 11-2-2017, 8:06 (Update 11-2-2017, 8:28)