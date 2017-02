Plek zien waar ze te vondeling is gelegd toch wel emotioneel voor Eline Kuijper uit Schagen

SCHAGEN - Als baby wordt Eline Kuijper door haar Chinese ouders te vondeling gelegd. Ze groeit op bij adoptieouders in Schagen. In 2007, ze is dan pas tien jaar, vindt ze met hulp van het tv-programma Spoorloos haar biologische ouders terug. Ze is wereldnieuws: het is de eerste keer dat een Chinese vondeling haar ouders vindt. Het contact is gebleven. Kort geleden is de inmiddels 20-jarige Eline opnieuw naar China geweest.

Door Marten Visser - 11-2-2017, 10:54 (Update 11-2-2017, 10:54)

Het levert een ontroerende reportage op in Spoorloos (uitgezonden op 30...