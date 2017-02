’Voor de Schager Courant ga ik eerder uit bed’

SCHAGEN - De teller stond vrijdag op bijna zeshonderd. In een maand tijd stuurden lezers 595 ansichtkaarten naar de Schager Courant als steun voor de actie #ditismijnkrant.

Door Ed Dekker - 10-2-2017, 17:41 (Update 10-2-2017, 17:41)

Alle regioredacties van het Noordhollands Dagblad en die van de andere regionale dagbladen van Holland Media Combinatie voeren deze actie na de aankondiging dat een kwart van de regionale journalisten moet verdwijnen.

Ook kreeg de redactie van de Schager Courant 150 handtekeningen van verontruste abonnees. Alle steunbetuigingen worden vrijdag 17 februari overhandigd aan de HMC-directie.

Leeuw

Hieronder een greep uit recente reacties. ’Zonder jullie enthousiasme en inzet kunnen wij niet. Dit mag niet gebeuren’, schrijven Jan en Ellen Tiebie uit Kalverdijk.

J. Eijkelboom uit Winkel: ’We moeten vechten als een leeuw voor het behoud van onze regiokrant’.

Els Groen uit Schagerbrug heeft haar ansichtkaart volgepropt. ’Handen af van mijn krant. Ik lees de krant van a tot z. Hij gaat nog nét niet mee naar bed. De Schager Courant lees ik vooral om te weten waar iets leuks is te doen, om de plaatselijke politiek en om op de hoogte te blijven wie er is overleden. En sommige stukjes houden mij jong’.

’Wij houden van Noord-Holland én uw dagblad’, meldt Leny van den Berg uit Anna Paulowna. ’Mijn dag begint met de krant. Met vreugde en verdriet, politiek, sport. Met nieuws uit ons dorp en onze omgeving’.

Voeden

Ook Wim Dekker uit Warmenhuizen houdt van Noord-Holland. ’Hier woon en werk ik, bij mijn regio voel ik mij betrokken. Maar ik moet wel steeds worden gevoed. Dat gebeurt nu goed. Daarom is de Schager Courant mijn krant’.

Wim van der Meulen uit Schagen vergelijkt de Schager Courant met een bloeiende bloem. ’Deze sociale en creatieve krant verrast elke dag. Dit dagblad met z’n vele rubrieken verrijkt mijn leven. Ik lees ’m van voor tot achter’.

Duidelijke taal van Margriet Klazinga uit Schagen. ’Er mogen geen journalisten vertrekken. Wij willen weten wat er gebeurt in de regio. Ook op mijn werk bij de dagbesteding is de krant belangrijk, vooral voor het lokale nieuws. Dat willen onze bezoekers niet missen. Juist voor deze doelgroep is het belangrijk te weten wat er allemaal speelt in de omgeving’.

Vrolijk

Een vrolijke ansicht van Jan Benit, de nieuwe programmaleider van de Schager Westfriese Folklore. ’Hopelijk helpt dit kaartje jullie en ons als abonnees’. Ook voor Ali en Wim Klare uit Lutjewinkel mag de krant niet veranderen. ’Wij zijn 61 jaar getrouwd en hebben nog steeds geen computer. De courant is onze enige nieuwsbron’.

H. Huizenga uit Hippolytushoef hoopt dat de papieren krant nog lang in huidige vorm blijft bestaan. ’Wij hebben een leeftijd dat wij niet zitten te wachten op een digitale krant. Wij hopen dat u daar rekening mee houdt’.

’Groeten uit Wieringerwaard’ van het hele gezin Hartog: Elmar, Marjan, Darwin en Jersey. ’Bij onze krant moeten er voldoende journalisten uit de regio blijven werken die weten wat er hier speelt. En die weten wat mensen in deze streek raakt’.

Buurt

Voor Nel van der Fluit uit Waarland heeft de krant ook een belangrijke sociale functie. ’Voor het onderlinge contact in de buurt is de Schager Courant onmisbaar’.

In die zin laten ook Johan en Marian Anneveldt uit Schagen zich uit, op een kaartje met fraai knipselwerk. ’Veel mensen lezen de krant samen met de buren. Zo kan je op elkaar letten’.

Kort maar krachtig. ’De Schager Courant moet zo blijven’, de familie Dubbeld uit Dirkshorn.

Voor Adrie Beemsterboer uit Waarland is het regionale nieuws zeker voor de kleine dorpen, ver van mensenmassa’s, van grote waarde.

Marianne Westhoff uit Oude Niedorp: „Het NHD is mijn enige nieuwsbron. Van harte steun ik de actie # dit is mijn krant’.

Bietenberichten

’Zonder goede krant geen bietenberichten’, vreest Wil van Arendonk uit Schagen. Hij is lid van regionale vereniging De Dorstige Biet. Liefst 76 leden van deze club schreven een kaart.

De krant betekent veel voor Lisette Ruijter uit Anna Paulowna. ’Elke dag ga ik express een half uur eerder mijn bed uit. Om de krant te lezen. Op vakantie lees ik ’m digitaal’.

Mevrouw Wind uit Schagen is zestig jaar ’lid’. ’Lekker bij de koffie je krantje doornemen. ’s Avonds nog een keer. Dat moet zo blijven’.

Omzien

C. Tops uit Schagen meldt: ’Voldoende regionaal nieuws is belangrijk om de verbinding tussen mensen in stand te houden. Dit helpt mensen om om te zien naar elkaar’.

Een emotionele oproep van Wies en Gees Roels op hun kaart met foto’s uit Oudesluis. ’Wij zijn van voor de oorlog, dus denk met ons mee en houdt de krant in ere!!!’.

Het gaat Lia Spruijt uit Schagen niet zozeer om het nieuws op zich, maar om de ’manier waarop het nieuws wordt beschreven’. Verder schrijft zij, samen met manlief Ton: ’Mijn beste vriendinnen werken bij de krant. Zij en anderen bepalen het gezicht van de krant. Als de plannen doorgaan, dreigt de krant heel anders te worden. Dat mag niet’.

’Help’. Mevrouw J. Fokkens uit Anna Paulowna is bang voor minder ’eigen’ nieuws. Ze moet er niet aan denken de krant snel uit te hebben. ’Anders zitten mijn man en ik elkaar ’s ochtends aan te staren’.

Hart

Een groet uit de Moerbeek, van Annelien Kranenburg. Met een mooie tekst: ’Jullie dagblad is een krant naar mijn hart’.

M. Huizenga-van Splunter uit Hippolytushoef voelt zich al zeker 45 jaar vertrouwd met de krant. ’Laat het geen scheiding worden. Zo’n relatie krijg ik nooit meer’.

Mevrouw R. Burger uit Waarland is 82 jaar. ’Ik lees de Schager Courant al zestig jaar. Voor de krant kom ik blij mijn bed uit’.