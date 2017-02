Tulpenbol Mystic van Eijk is een beetje zoetig en smaakt prima in een broodje

Foto Marc Moussault Peter van der Ploeg neemt alvast een hap, Nico Blokker houdt het bij echte tulpen.

CALLANTSOOG - Hoe smaakt-ie? Die Mystic Van Eijk? Een beetje zoetig, zeggen bollenteler Nico Blokker en bakker Peter van der Ploeg. Een prima tulpenbol dus, om te verwerken in een broodje.

Door Marten Visser - 10-2-2017, 20:12 (Update 10-2-2017, 20:12)

Huh? Een tulpenbol? In een broodje? Jazeker. Bij bakkerij Van der Ploeg in Callantsoog liggen ze sinds gisteren in de winkel, die tulpenbroodjes. Een desembroodje, met daarin dertig procent tulpenbol. Mystic Van Eijk dus, geleverd door de firma Blokker uit Sint Maartensvlotbrug.

Oranje

Je hoeft niet bang te zijn dat je oranje uitslaat...