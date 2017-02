Aanleg uitkijkpunt Callantsoog is aanstaande

PR-foto Impressie van het uitkijkpunt.

CALLANTSOOG - Nog deze zomer kunnen alle bezoekers van het zuidelijke strand in Callantsoog genieten van een nieuw uitkijkpunt, vlakbij het strand bij Kiefteglop.

Door Richard Zut - 10-2-2017, 11:12 (Update 10-2-2017, 11:12)

De gemeente Schagen gaat volgende week beginnen met de aanleg ervan en naar verwachting is de klus voor eind april afgerond.

Het uitkijkpunt wordt cirkelvormig, waarbij bezoekers in het midden kunnen staan en allerlei informatie te vinden is, bijvoorbeeld over de flora en fauna in de omgeving. De ronde uitkijkplek is langs de strandopgang Kiefteglop gepland, omdat iedereen vanaf deze duintop een fraai uitzicht heeft op de omgeving.

De rand van het uitkijkpunt wordt vormgegeven als informatiepaneel, om allerlei wetenswaardigheden over de omgeving te tonen. Het uitkijkpunt biedt zowel een recreatieve alsook een educatieve waarde voor de inwoners en bezoekers van Callantsoog.

Ten tijde van het werk (door aannemingsbedrijf Dekker B.V. bouw en infra uit Warmenhuizen) is de strandopgang normaal bereikbaar.