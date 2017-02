Vermaak rond activiteitentafel in Magnushof Schagen

Foto Marc Moussault Astrid Koenis helpt een cliënte liedjes af te spelen met de BeleefTV.

SCHAGEN - De BeleefTV is een digitale activiteitentafel. Bedoeld om mensen met dementie te prikkelen hun geheugen te gebruiken en om in actie te komen.

Door Lydia Jasper - 9-2-2017, 20:12 (Update 9-2-2017, 20:12)

Bij Woonzorggroep Samen had Magnushof in Schagen de primeur en afgelopen week kregen De Trambaan in Nieuwe Niedorp en Lelypark in Wieringerwerf een exemplaar in huis.

Het apparaat in de activiteitenruimte oogt als een iPad van het formaat keukentafel. Er staan onder andere spelletjes op, maar ook filmpjes en foto’s. ,,Voor alle niveaus’’, zegt activiteitenbegeleider Astrid Koenis. ,,Ik...