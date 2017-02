Celstraf en rijontzegging na dood skeeleraar

’T ZAND - De dodelijke aanrijding met de dertigjarige skeeleraar Ronald Smit uit Julianadorp is automobilist Andrzej B. (58) uit Polen bij de rechtbank in Alkmaar komen te staan op een gevangenisstraf van drie maanden en een rijontzegging van een jaar.

De rechters achten bewezen dat B. in augustus 2015 met zijn bestelbus op de parallelweg van de N9 in ’t Zand met onverantwoord hoge snelheid een bocht had genomen. Hij belandde op de verkeerde weghelft waar de skeeleraar zich op dat moment bevond. Het slachtoffer werd 24 meter weggeslingerd.

Kort voor het ongeval was een snelheid van 93 km per uur van de bestelbus gemeten. Ter plaatse gold een maximum van 60 kilometer. De rechtbank geeft te kennen te beseffen dat geen enkel vonnis het gemis en het aangerichte leed bij de nabestaanden kan verzachten.