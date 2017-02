Baangarantie voor Pabo-student in de Noordkop

SCHAGEN - Het lerarentekort op basisscholen is in de Noordkop zo nijpend dat onderwijskoepels als Sarkon (bijzonder onderwijs) en Surplus (openbaar onderwijs) Pabo-studenten zelfs een baangarantie in het vooruitzicht stellen.

Door Mike Deutekom - 9-2-2017, 16:26 (Update 9-2-2017, 16:26)

Dat zegt voorzitter Gert Jan Veeter van het college van bestuur van Sarkon. ,,Samen met een aantal andere schoolbesturen in Noord-Holland bieden wij studenten een baan aan bij het behalen van het diploma. Dat is volgens mij uniek in Nederland.’’