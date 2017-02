Buurtbemiddeling Schagen snel succesvol

SCHAGEN - Buurtbemiddeling is succesvol van start gegaan in Schagen. Deze vorm van vroegtijdig conflicten tussen burgers signaleren en oplossen is twee maanden terug onder de vlag van Wonen Plus Welzijn begonnen en heeft inmiddels veertien getrainde vrijwilligers opgeleverd. Zij hebben nu vier zaken onder handen.

Door Michiel Snikm.snik@hollandmediacombinatie.nl - 9-2-2017, 22:00 (Update 9-2-2017, 22:00)

Met buurtbemiddeling wordt geprobeerd allerlei problemen tussen burgers eenvoudig op te lossen met gesprekken. In veel gevallen gaat het om onenigheid vanwege erfafscheidingen en (geluids)overlast. Voordat zaken uit de hand lopen en de politie of woningbouwvereniging...