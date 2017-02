’Schagen onvoldoende beschermd bij ramp’

SCHAGEN - De lokale politieke partij Duurzaam Natuurlijk Alternatief (DNA) uit Schagen laat in een brief aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geen spaan heel van het eind december gepresenteerde rampbestrijdingsplan voor de hogefluxreactor (HFR) in Petten.

Door Richard Zut - 9-2-2017, 17:00 (Update 9-2-2017, 17:00)

,,Het plan is onvoldoende om de bevolking van de gemeente Schagen en omstreken ervan te verzekeren dat een ramp effectief en daadkrachtig bestreden kan worden en dat afdoende bescherming voor de burgers is gewaarborgd’’, zegt DNA-fractievoorzitter Friso Teerink.

,,Wij hebben het plan grondig bestudeerd, en de selectie...