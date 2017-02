De Praalboys van Knorrenburg buffelen voor hun prins en prinses

foto marc moussault De bouwploeg van carnavalsvereniging Sint Knorrenburg komt weer met een fraaie praalwagen.

SINT MAARTEN - Het wordt nog even een paar avonden doorbuffelen, maar dan is het allemaal weer dik voor mekaar. Kunnen ’Zijne doorluchtige hoogheid Prins Richard’ en zijn charmante prinses Nancy in een mooie praalwagen door Sint Maarten.

Door Marten Visser - 9-2-2017, 10:23 (Update 9-2-2017, 10:23)

Dat is de Praalboys van carnavalsvereniging Sint Knorrenburg uit Sint Maarten wel toevertrouwd. Ze zijn alweer sinds begin december ’aan de klus’. Want de prins en prinses, die verdienen tijdens de carnavalsoptocht op zondag 19 februari uiteraard een prachtige wagen.

Thema

Lukt altijd weer, vertelt ’grootvorst’...