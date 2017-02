Weer ruimte in hoofd na periode van rust

Foto Marc Moussault Monique Vink: ,,Het eerste half jaar heb ik geen klei aangeraakt. Toen kreeg ik de kriebels.’’

SCHAGEN - Een jaar rust heeft kunstenares Monique Vink (52) uit Schagen goed gedaan. Ze nam een ’sabbatical’ zoals dat zo mooi heet; ze ging met verlof en genoot van haar vrijheid. ,,Ik leef nu meer in het heden.’’

Door Lydia Jasper - 8-2-2017, 21:01 (Update 8-2-2017, 21:01)

Deze week heeft ze haar werk in haar atelier aan de Witte Paal in Schagen weer hervat. Ze is net terug van Poros. De afgelopen drie maanden verbleef ze op het Griekse eiland - vierduizend inwoners en een oppervlakte van 31 vierkante meter...