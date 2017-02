Kustpact maakt plannen voor huisjes in Callantsoog onzeker

CALLANTSOOG - Mark van Muijen van camping Tempelhof in Callantsoog vreest dat het Kustpact de kansen voor 24 vakantiewoningen kleiner maakt.

Door Ed Dekker - 8-2-2017, 20:50 (Update 8-2-2017, 20:50)

Hij en zijn broer John zijn eigenaar van Tempelhof. Zij willen de camping deels vernieuwen met de vakantiewoningen. „Dit plan ligt sinds twee jaar in de ijskast. Ik betwijfel of het daar ooit uitkomt.”

Het plan is inzet van een juridisch conflict en is daardoor ernstig vertraagd. Een familielid heeft er een rechtszaak van gemaakt. Het wachten is op een uitspraak van...