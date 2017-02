Schade aan gewassen door ganzen stijgt in Noordkop tot ’enkele tonnen’

Archieffoto Ganzen in boerenland.

PETTEN - Wildbeheereenheid Noordkop schat de schade door ganzen aan gewassen in de regio in 2016 op ’enkele honderdduizenden euro’s’. Volgens Arnold Bregman van deze regionale jagersvereniging was de schade nog nooit zo groot.

Door Ed Dekker - 7-2-2017, 22:53 (Update 7-2-2017, 22:53)

De exacte cijfers zijn nog niet bekend. Dat geldt ook voor de uit te keren vergoedingen aan agrariërs. Faunacoördinator Bregman: ,,De totale vergoeding zal een fractie zijn van de werkelijke schade, dat leert de ervaring. Veel gedupeerden laten een aanvraag zitten vanwege de enorme administratieve rompslomp en onzekerheden.”

