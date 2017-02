Geen invaller, leerlingen vrij

’T VELD - Basisscholen in de Noordkop hebben met ingang van dit jaar nog meer problemen met het vervangen van zieke leerkrachten dan vorig jaar al het geval was. Sinds 1 januari is de Wet werk en zekerheid volledig in werking, met als gevolg dat het aantrekken van invalleerkrachten in het primair onderwijs nog een stuk moeilijker is geworden.

Door Mike Deutekomm.deutekom@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 22:00 (Update 7-2-2017, 22:00)

Directeur Bart Oud van de rooms-katholieke basisschool De Marinx in ’t Veld is er niet blij mee, maar gisteren om kwart over één...