Precario Schagen ’weinig sociaal’

ANNA PAULOWNA - ,,Weinig sociaal’’, zo typeert wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon de precariobelasting die verschillende gemeenten, zoals Schagen, opleggen aan nutsbedrijven.

Door Michiel Snik - 7-2-2017, 17:04 (Update 7-2-2017, 17:04)

In Noord-Holland vragen diverse gemeenten, waaronder Beverwijk, Medemblik en Schagen geld aan Liander voor gas- en elektraleidingen in de grond. Deze belasting kan behoorlijk oplopen. Zo vangt Beverwijk 1.062.990 euro en Schagen ruim 2 miljoen. Gemeenten gebruiken dit geld om andere zaken in de begroting te financieren.

Liander verrekent deze belastingen met alle gebruikers die zijn aangesloten op gas of elektriciteit. Dus ook inwoners van gemeenten die helemaal geen precario vragen aan Liander betalen hierdoor mee aan de inkomsten voor onder meer Schagen.

,,Het is een volstrekt foute regeling’’, vindt Meskers. ,,Hollands Kroon vraagt geen geld aan dit nutsbedrijf, maar omdat Liander de kosten omslaat over alle gebruikers spekken onze inwoners de kas van de buurgemeenten. Aan het op deze manier rondpompen van geld moet zo snel mogelijk een einde komen.”

Hollands Kroon zou ervoor kunnen kiezen om ook precariobelasting te vragen aan Liander om zo voor de eigen kas mee te profiteren van de regeling.

,,Wij zijn principieel tegen deze regeling ten laste van de consument. Dan gaan we daar ook niet aan meedoen’’, zegt Meskers.