Grond Lagedijk Schagen in de verkoop

SCHAGEN - De gemeente Schagen gaat weer werk maken van de verkoop van het laatste stukje bedrijventerrein in de gemeente. Het gaat om 6 hectare op Lagedijk in de stad Schagen, langs de Schagerweg nabij de haven.

Door Michiel Snik - 7-2-2017, 17:01 (Update 7-2-2017, 17:01)

Een makelaar heeft opdracht gekregen het terrein weer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

De gemeente heeft in de achterliggende crisisjaren de waarde van de grond flink afgeboekt in de administratie. Eerder was de aanvankelijk verwachte opbrengst al besteed aan allerlei andere projecten in de gemeente. Als de grond straks van eigenaar wisselt, hoopt Schagen qua afboeken en bij voorbaat genomen winst op nul uit te komen.

Beemsterboer hoopt op havengebonden bedrijvigheid op dit stukje bedrijventerrein nabij de haven.