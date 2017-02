Strandsuppletie Callantsoog iets later door explosieven in wingebied

CALLANTSOOG - De zandsuppletie bij Callantsoog begint iets later dan gepland. Dit omdat bij de winning van het zand rekening moet worden gehouden met niet ontplofte explosieven die in de zeebodem liggen.

Door Marten Visser - 7-2-2017, 7:13 (Update 7-2-2017, 9:23)

Van grote vertraging is geen sprake, meldt woordvoerder Pieter Zoon van Rijkswaterstaat, dat de suppletie uit laat voeren. ,,Het plan was om het werk in februari en maart uit te voeren en dat gaat nog steeds gebeuren. Ik denk dat we ergens volgende week beginnen.’’

Rijkswaterstaat spuit in de komende maanden...