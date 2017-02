Alle deuren langs voor glasvezel in ’t Zand en zijn buitengebied

’T ZAND - Zakenclub ’t Zand en de Dorpsraad hebben samen een actie op touw gezet om glasvezel te realiseren in het dorp en het buitengebied. Met diverse verenigingen uit het dorp worden inwoners deze week nogmaals nadrukkelijk gewezen op de ’unieke kans om op goedkope manier supersnel internet te realiseren’, aldus Adriaan Jongejan als een van de initiatiefnemers.

Door Harry de Jong - 6-2-2017, 14:49 (Update 6-2-2017, 14:49)

Met hulp van SV Geel Zwart, Popkoor ’t Zand, HV Geel Zwart en de Stichting Behoud Korenmolen Zeeman worden deze week nieuwe brochures over glasvezel huis aan huis rondgebracht in ’t Zand, De Stolpen en het buitengebied. Deze clubs hebben zich eerder aangemeld voor de tientjesactie rond glasvezel. De bezorgers van de brochure worden extra geïnformeerd over de aanleg en mogelijkheden van glasvezel. Volgende week brengen ze huisbezoeken en kunnen dan vragen over glasvezel beantwoorden of misverstanden uit de weg ruimen. Vragen stellen kan ook tijdens de informatieavond die maandagavond 13 februari wordt gehouden in café De Jonge Prins, aanvang 20.00 uur.

Huisbezoeken

De huisbezoeken zijn van dinsdag 14 tot en met zaterdag 18 februari. Opzet is dat dan ook de (vereenvoudigde) inschrijfformulieren worden ingeleverd voor deelname aan het glasvezelproject. De organisatie wil maandag 20 februari duidelijk hebben hoeveel mensen uit ’t Zand, De Stolpen en het buitengebied uiteindelijk mee willen doen.

De teller staat momenteel op zo’n 150 huishoudens. Er zijn voor dit gebied 400 tot 450 deelnemers nodig om de beoogde 40 procent te halen. Wordt dat percentage in de gehele gemeente Schagen gehaald, dan wordt glasvezel aangelegd, ook in het buitengebied. De teller staat gemeentebreed op 10 procent, ’t Zand staat er met 14 procent iets minder slecht voor.

,,Dit project is een unieke kans om klaar te raken voor de toekomst’’, aldus voormalig Zakenclub-voorzitter Jongejan. ,,Da’s goed voor het dorp en goed voor de ondernemers op Kolksluis. En voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. Het kan weer schelen in de kosten voor infrastructuur. Geld dat zo wordt uitgespaard kan worden gebruikt voor andere projecten voor het dorp. Denk bijvoorbeeld aan de wens om een bootcampparcours aan te leggen. Hebben we in ’t Zand succes, dan kan onze actie als voorbeeld dienen voor elders in de gemeente.’’