’Kustpact zit plannen voor Petten niet in de weg’

PETTEN - Het nieuwe kustpact tussen regering, provincies, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties, staat de toeristische ontwikkelingen op het strand van Petten niet in de weg.

Door Marten Visser - 6-2-2017, 19:41 (Update 6-2-2017, 19:41)

Dat melden burgemeester en wethouders van Schagen aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur stelt de raadsleden daarom voor het pact te ondertekenen. De overeenkomst is bedoeld om de kustzone te beschermen tegen ongebreidelde groei van recreatie. Zo wordt het lastiger om nieuwe recreatieparken aan te leggen in het beschermde gebied.

Het zal de ontwikkeling van Petten niet in de wielen rijden, meldt het gemeentebestuur. ,,In het kustpact is een uitzondering opgenomen voor plannen waarover de gemeenteraad al een besluit heeft genomen. Het kustpact zit de ontwikkelingen op het strand van Petten, die al vastgelegd zijn in het bestemmingsplan Kustzone Petten, niet in de weg. Er is tevens een uitzondering gemaakt voor al bestaande bedrijven.’’

In het pact wordt een zone bepaald langs de kust, waarin de recreatieve bebouwing aan banden wordt gelegd. Hoe die er uit gaat zien is nog niet bekend. ,,Ook weten we niet tot hoever landinwaarts de provincie het grondgebied bij die zoneringen gaat betrekken’’, aldus burgemeester en wethouders. ,,Wij hebben er vertrouwen in dat er in overleg een goede zonering komt, zodat aan de bestaande kwaliteiten recht gedaan wordt en er toch nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. ’’ De gemeenteraad bespreekt het kustpact vanavond.