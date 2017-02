’Overvalpoëzie’ om leerling te verleiden

Foto Nadine Ancher Ellen Deckwitz.

SCHAGEN - Een gedicht is zoveel meer dan een rijmschema. De tijd dat het op de middelbare school draaide om die techniek als het over poëzie ging, ligt ver achter ons. In elk geval op het Regius College in Schagen. Op de locatie Wilhelminalaan staat donderdag 9 februari weer het Poëziefestival op het programma.

Door Harry de Jong - 5-2-2017, 22:29 (Update 5-2-2017, 22:29)

,,Als aftrap voor de poëzielessen in het examenjaar van havo en vwo. Opzet is dat leerlingen ervaren gedichten te beschouwen als kunst. Dat ze een verbinding leggen met hun eigen emotionaliteit, hun gedachten en gevoelens’’, zegt docent Nederlands Eelko de Vries. Hij is een van de drijvende krachten achter het festival.

Het Poëziefestival op de school wordt jaarlijks gehouden in het kader van de landelijke Poëzieweek. Normaal gesproken tijdens de Gedichtendag van deze week. Door tentamenperikelen is nu voor een andere dag gekozen. ,,Het festival is een van de manieren om kinderen op een andere wijze dan alleen het lezen van gedichten te interesseren voor poëzie.’’

Op het festival zijn (jonge) schrijvers als Ellen Deckwitz, Daan Doesborgh te gast. En theatergroep Flint. Zij verzorgen diverse optredens, net als leerlingen van de school zelf: de examenkandidaten muziek werken mee. Zij brengen nummers van Ramses Shaffy, Boudewijn de Groot en Marco Borsato. ,,We proberen Kunst met een grote K te verbinden met kunst met een kleine k.’’

Gedichtenwedstrijden

Er wordt aan ’poetry slam’ gedaan; korte gedichtenwedstrijden. Met live optredens en voordrachten in de klas. Het wordt ’overvalpoëzie’.

,,Een theatergroep als Flint stampt bij wijze van spreken een klas binnen en begint voor te dragen. Werk van Paul van Ostaijen, Antjie Krog of Gerrit Achterberg. De verwondering die je dan ziet in zo’n klas... Prachtig! Op deze manier wordt de leerling verleid aan de gang te gaan met poëzie.’’

Poëzie heeft zoveel in zich, zegt De Vries. En een poëtische tekst is zo mooi in verband te brengen met andere teksten.

,,Neem de onrust in Groningen over de gasboringen en aardbevingen. Iemand als Freek de Jonge toont in zijn acties verhalen vooral zijn engagement met de mensen daar’’, meent hij. ,,Arjen Lubach analyseert in zijn tv-programma de werkelijkheid: hoe steekt die in elkaar, hoe kritisch moet je zijn op de verwevenheid van allerlei betrokken instanties? En dan heb je Dichter des Vaderlands Anne Vegter, die op heel menselijke, duidelijke wijze de emotionele laag aanbrengt. Met de tekst dat mensen zo bang zijn, dat ze met hun schoenen aan slapen.’’

Uiteindelijk stellen leerlingen in hun examenjaar een bloemlezing samen van gedichten en teksten die ze aanspreken. ,,Daar schrijven ze zelf een verhaal bij. Of plaatsen er een foto of tekening bij. Zo ervaren ze gedichten als kunst te beschouwen. Dat ze er iets van henzelf in terug kunnen vinden.’’

Illusie

De Vries heeft niet de illusie met het Poëziefestival en de hierop volgende lessen louter poëzieliefhebbers af te leveren. ,,Maar de leerlingen hebben er dan wel kennis mee gemaakt. Zij hebben bijzondere teksten gelezen en over die teksten nagedacht. En er vast wat van geleerd.’’

Want poëzie, daar leer je van, aldus de docent. Ter illustratie wijst hij op regels van Anne Vegter: ’Lezen van gedichten leert je om wat vreemd is aan zowat alles te omarmen. Weg met de angst voor wat je niet begrijpt’.’’ De Vries: ,,Kan het actueler?’’