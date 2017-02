Pleuni Cornelisse maakt haast met winst in Epinay

SCHAGEN - Pleuni Cornelisse heeft in het Franse Epinay het Juniors Label Exellence toernooi op haar naam geschreven. Voor de 17-jarige groeibriljant uit Schagen, in de kleuren van Kenamju Haarlem, weer een belangrijk meetmoment in de -21 tot 57 kilogram.

Door Redactie Schagen - 5-2-2017, 22:28 (Update 5-2-2017, 22:28)

Na een vrije doortocht in de eerste ronde, ging ze sterk van start in de tweede ronde waar zij binnen de halve minuut een Wazari scoorde en de druk er flink op hield. De judoka uit Schagen won de partij met een...