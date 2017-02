Buurman weet het vrijwel zeker: schuurbrand in Wieringerwerf is aangestoken

Foto HollandMediaCombinatie/Martijn Gijsbertsen De afgebrande schuur (op de achtergrond), harkmachine en het verspreide stro.

WIERINGERWERF - Waar de politie tot dusverre stelt dat brandstichting ’niet wordt uitgesloten’, weet buurman Jos Rodenburg (31) het vrijwel zeker. De brand aan de N240/Medemblikkerweg in Wieringerwerf, waarbij in de nacht van zaterdag op zondag een schuur in vlammen opging, is aangestoken.

Door Martijn Gijsbertsen - 6-2-2017, 6:00 (Update 6-2-2017, 6:00)

,,Dat kan niet anders. De stroom is daar al maandenlang afgesloten’’, zegt Rodenburg. Hij runt met zijn vader Jan op zo’n halve kilometer afstand van de afgebrande loods een melkveehouderij met 65 koeien.

De elektriciteitstoevoer is volgens Jos Rodenburg gestopt...