Sportveiling in Tuitjenhorn levert clubs dik dertigduizend euro op

Foto Marc Moussault Veilingmeester Mats Tiebie doet in dorpshuis Ahoj zaken met bieders in de zaal.

TUITJENHORN - De sportveiling van hand- en voetbalclub Hollandia T en volleybalvereniging De Boemel in Tuitjenhorn heeft zaterdagavond 30.190 euro opgebracht.

Door Martijn Gijsbertsen - 5-2-2017, 17:30 (Update 5-2-2017, 17:39)

In een volgepakt dorpshuis Ahoj kwamen 312 kavels onder de hamer. Veilingmeesters waren de broers Mats en Huub Tiebie.

,,Het is fantastisch verlopen, in een prima sfeer’’, stelde laatstgenoemde, die met een tiental vrijwilligers het veilingcomité vormde. ,,Het was een uitermate geslaagde avond, of liever gezegd nacht. Het duurde al met al tot kwart voor twee.’’

Opvallend vond hij dat er veel jongeren...