Plasticinzameling in Schagen door containers verviervoudigd naar miljoen kilo per jaar

SCHAGEN - De komst van speciale containers voor plastic afval, drinkkartons en blikjes is een succes in de gemeente Schagen. Vorig jaar is ongeveer een miljoen kilo ingezameld, vier keer zoveel als in 2015.

Door Leo Blank - 6-2-2017, 7:00 (Update 6-2-2017, 7:00)

De bakken, herkenbaar aan de oranje deksel, verschenen vorig jaar in het straatbeeld. In grote delen van de gemeente eind maart, in Waldervaart en Centrum Schagen in september.

Ondergronds

Die beide laatste, dichtbevolkte woonwijken moesten wachten omdat eerst ondergrondse containers voor restafval ingegraven moesten worden. Toen die klaar waren, verdwenen...