Drie bekeuringen voor hardleerse scooterrijder

Foto: Archief ANP

SCHAGEN - Een nogal hardleerse scooterrijder uit Heerhugowaard kreeg zondagochtend vroeg in één klap drie bekeuringen van de politie.

De Politie Schagen meldt op Facebook dat de 19-jarige man zaterdagavond de toegang tot een café op de Markt in Schagen werd ontzegd door een beveiliger.

Dit omdat hij zijn scooter vlak voor de ingang stalde, zijn behoefte deed tegen het muurtje van de kerk en vervolgens half dronken het café binnen wilde gaan.

Toen agenten arriveerden, verklaarde de tiener tegenover de politie dat hij maar weinig alcohol had gedronken. Een blaastest wees echter heel anders uit, de man had ruim twee keer zoveel alcohol in zijn bloed dan toegestaan.

Omdat de agenten de scootterijder niet hadden zien deelnemen aan het verkeer, werd hem een rijverbod van acht uur opgelegd.

Groot was dan ook de verbazing van de politie toen zij dezelfde man rond half twee zondagochtend op zijn scooter op de Kastanjelaan in Sint Maarten zagen rijden.

Daarop werd de scooterrijder aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar blies hij op het ademanalyseapparaat een te hoge waarde.

Bovendien bleek hij ook niet in het bezit van een rijbewijs. Daarom kreeg hij proces-verbalen voor het rijden onder invloed, rijden tijdens een rijverbod en niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.