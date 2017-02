Schuur brandt volledig uit in Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Aan de Medemblikkersluisweg (N240) in Wieringerwerf is in de nacht van zaterdag op zondag een schuur volledig uitgebrand.

De brand werd rond 3.30 uur ontdekt in de grote schuur die achter op een erf stond. Meerdere korpsen uit West-Friesland kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Zij konden niet voorkomen dat de schuur volledig afbrandde, maar wisten wel een naastgelegen schuur te redden.

Hoe de brand is ontstaan is onbekend, brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten.

Opmerkelijk genoeg werd vorig jaar op hetzelfde erf ook al een woonboerderij door brand verwoest.