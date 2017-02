Robbenplaat in beeld voor verplaatsing bedrijf ZAP uit Van Ewijcksluis

VAN EWIJCKSLUIS - De provincie ziet bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringerwerf als locatie voor coöperatie ZAP. Gedeputeerde Staten noemen dit alternatief in een brief aan de gemeente.

Door Ed Dekker - 3-2-2017, 17:29 (Update 3-2-2017, 17:29)

Het bedrijf heeft vergunning voor uitbreiding op de huidige plek in Van Ewijcksluis, maar verhuist het liefst naar de Kerkweg in Anna Paulowna. Omwonenden dringen aan op verplaatsing. GS hebben ’grote bezwaren’ tegen nieuwbouw in het landelijk gebied. Vooral omdat het beoogde perceel aan de Kerkweg ligt in een aardkundig monument.

De provincie noemt ook bedrijventerrein Kruiswijk...