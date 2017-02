Tiny Raat is gelukkig in Groningen, maar de liefde voor Zijpe blijft altijd

Foto’s Hollandmediacombinatie/Marten Visser Tiny Raat maakte van de overhemden van haar overleden man Henk een prachtige quilt. Aan de muur een tekening van hun boederij ’t Hoekje.

WARFFUM - Ze is geboren als Tiny Langereis, in 1932. Aan de Stoomweg bij Anna Paulowna. Op haar 21e trouwt ze met Henk Raat, afkomstig uit Schoorl. Samen boeren ze jarenlang op boerderij ’t Hoekje, op de hoek van de Belkmerweg en de Pettemerweg, tussen Burgervlotbrug en Petten. In 1985 neemt het stel een ingrijpend besluit: ze verkopen de boel en beginnen een nieuw melkveebedrijf in Warffum, op het platteland van Groningen. Tiny Raat is er nog steeds gelukkig. Ze is Groningse onder de Groningers. Maar Noord-Hollandse is ze ook nog altijd. En de Schager Courant? Die wil ze geen dag missen.

Door Marten Visser - 4-2-2017, 17:09 (Update 4-2-2017, 17:09)

Als Tiny Raat vertelt dat ze die morgen nog even naar de quiltclub in het naburige Baflo is geweest wordt meteen duidelijk dat haar roots in de Kop van Noord-Holland liggen. ,,Ik was ’t niet van plan, maar ik dacht, ik gaan toch’’, zegt ze. Om er even later aan toe te voegen dat ze blij is dat ze, ondanks een slechte heup, nog redelijk mobiel is. ,,Ik ken gelukkig nog autorijden.’’ De tongval is nog steeds Noord-Hollands.

Toch moet je diep ’de binnenlanden’ van Groningen in als je bij Tiny Raat langs wilt. Bij Leek de snelweg A7 af. Daarna via allerlei slingerende wegen over het prachtige uitgestrekte Groningse platteland. Je passeert schilderachtige dorpjes als Saaksum, Roode Haan en Schouwerzijl.

Koen Schuiling

Dan rechtdoor over de splinternieuwe rotonde. De allereerste in de hele gemeente overigens. Je komt langs het dorpje Rasquert, waar de Helderse burgemeester Koen Schuiling met zijn partner nog steeds een fraaie woonboerderij heeft. En belandt dan uiteindelijk in Warffum. Een mooi dorp met een kleine 2500 inwoners. Het is de geboorteplaats van Ede Staal, de beroemde Groninger volkszanger. En van Marten Toonder, de vader van de gelijknamige striptekenaar. Inderdaad: die van Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Tiny Raat woont er nog geheel zelfstandig, in een mooie bungalow aan de rand van het dorp. Vrij uitzicht over de uitgestrekte landerijen. De boerderij die ze jaren heeft gerund met haar man Henk ligt enkele kilometers verderop, zoon Klaas zwaait er nu de scepter. Ze gooit met een brede lach de voordeur open. Wat? Heeft de verslaggever een Westfriese Krentenmik meegenomen? Heerlijk. ,,Die ken je hier niet krijgen natuurlijk. O, van bakkerij Slijkerman? Ja, die ken ik nog wel. Zit aan de hoge kant van De Loet toch?’’

Pittige dame, die Tiny Raat. Scherp van geest, vlotte babbel, gevoel voor humor. Ze redt het nog prima alleen. Al heeft ze tegenwoordig wel wat hulp. ,,Vanwege die malle heup van me.’’

Gevallen met de fiets, een operatie is niet echt goed geslaagd. ,,Ik heb er veel last van. Jammer. Ik zou heel graag weer fietsen, maar dat raden ze me af. Nou ja, dan ga ik maar een rondje lopen. Maar dan neem ik tegenwoordig wel een stok mee, m’n derde been.’’

Traplift

Een traplift is er ook gekomen. ,,Want ik wil graag boven blijven slapen.’’ Soms smokkelt ze, scharrelt ze toch zelf de trap op. Levert dan weer een vriendelijke vermaning van haar dochter Janet op. ’Neem toch die lift moeder, veel veiliger’. Dat klopt, ze weet het heus. ,,Maar die lift gaat me vaak veel te langzaam.’’

Ze is even ’in het archief gedoken’, zegt ze. Legt een vergeelde krant op tafel. De Schager Courant van 11 januari 1922. ,,Die zat onder in de naaidoos van oma Raat.’’ Tegen haar dochter: ,,Die naaidoos heb ik ook nog, staat daar voor het raam. Als ik slapen gaan, dan weet je waar-ie staat hè?’’ Die naaidoos moet in de familie blijven, bedoelt ze. Ook na haar dood. ,,Ik zeg altijd: ’als ik slapen gaan’. Maar dat ben ik nog niet van plan hoor.’’

Ben je gek. Ze geniet nog van het leven. Al is het wel stil in huis, sinds haar Henk is overleden. Op 22 augustus 2016, hij is 89 jaar geworden. ,,Het blijft een gemis hoor.’’

Ze wijst naar zijn stoel bij het raam. ,,Die zegt niks terug natuurlijk.’’ Over de bank ligt een prachtige quilt. Heeft ze gemaakt van de overhemden van Henk. ,,Ik was zijn kleren aan het opruimen en dacht: daar moet ik wat mee doen.’’ Ze hebben een mooi leven gehad samen. Getrouwd in 1954, ze is dan net 21 jaar. ,,Ja, zo ging dat toen.’’ Ze pachten samen boerderij ’t Hoekje van de bekende adellijke familie Six.

Condooms

Later, nadat het adellijke echtpaar is verongelukt, kopen ze de boerderij. ,,Ging niet vanzelf hoor. We moesten geld lenen bij de bank. Daar dachten ze eerst: ’wat verbeeldt die Henk Raat zich wel niet?’ Het ging niet door.’’ Later, na bemiddeling door iemand ’met contacten’ bij de bank, komt de lening er toch. ,,Een hele stap, we hebben twee nachten sommen liggen maken, dat weet ik nog heel goed.’’

Er wordt ook meteen maar een nieuwe stal gezet, om het melkveebedrijf rendabel te houden. En Tiny verkoopt de eieren van de kippen aan de weg. ,,De melkboer kwam toen nog aan huis. Die nam die eieren altijd van me over. Liep ik later door Petten, zag ik wat hij ervoor vroeg. Dacht ik: o, zijn die eieren zo duur? Nou, dan ken ik ze zelf ook wel verkopen.’’

De vier kinderen worden op ’t Hoekje geboren. Het zijn andere tijden. Ze kan zich nog herinneren dat ze op een gegeven moment de huisarts eens aanschiet. Het is niet de bedoeling dat er elk jaar een kind komt. Hoe gaan ze dat regelen? ,,Daar wist je toen eigenlijk niet veel van. Noh, hij vrat z’n sigaar zowat op. Zo’n rookwalm... Maar ja, verder werden we niks wijzer van ’m. Sprak ik aan de telefoon een kennis van ons. Die had een moderne huisarts. ’Ik stuur je wel wat op’, zei ze. Nou: toen hadden we condooms. Ik bewaarde ze onder ’t kussen. Als ik ’t bed verschoonde gingen ze even in het zakje van het schort, stofdoek er bovenop. Tot ik op een gegeven moment die stofdoek buiten uitklopte.’’

Petunia’s

,,Hup, daar lagen die condooms, tussen de petunia’s bij de voordeur. Niks gemerkt, een dag later vond ik ze pas. Ik ben er een dag beroerd van geweest. Er waren mensen aan de deur geweest, die hadden ze vast zien liggen! Henk was veel laconieker. ’Ach, laat ze’, zei hij dan. ’Hebben die lui ook een leuke dag gehad’.’’

Gaandeweg rukt de bollenteelt op. Henk Raat is eigenlijk nog de enige boer die koeien heeft lopen in dit deel van de Zijpe. Bollenboeren kloppen aan de deur: waarom lopen die koeien daar nog? Wil hij niet verkopen? Samen hakken Tiny en Henk op een gegeven moment de knoop door: ze gaan richting Groningen. ,,Het brokkelde allemaal wat af’’, zegt Tiny Raat. ,,We pachtten land achter de Hondsbossche. Nat land. Veel land werd ook tot natuur omgevormd. In Groningen was nog veel te koop. Onze zoon Klaas was toen vijftien jaar en wilde boer worden. Maar we zeiden: we gaan niet voor jou. Je móet geen boer worden, omdat we naar Groningen gaan. We hebben hier een mooi bedrijf opgebouwd. En Klaas heeft het toch overgenomen. Hij heeft eerst nog wel op andere boerenbedrijven gewerkt, ook in Canada en Nieuw-Zeeland.’’ De drie dochters zijn het huis al uit, als in 1985 een karavaan vrachtwagens van de Zijpe naar het Groningse Warffum rijdt. Een vrachtwagen vol huisraad, een paar veewagens met de koeien, een paar wagens voor de tractoren en machines. En helemaal achteraan de luxe wagen met Henk en Tiny.

,,Het geluk was dat Klaas nog naar school moest. En hij had nog geen brommer of zo. Dus was het elke dagen halen en brengen. Zo leer je snel veel mensen kennen. Dat zijn echte vrienden geworden, het is nog steeds een hechte vriendenclub.’’ Zelf sluit ze zich in Warffum meteen aan bij de plaatselijke afdeling van wat dan nog Plattelandsvrouwen heet.

,,Direct na ons trouwen was ik al lid geworden. Met de buurvrouw mee op de fiets naar bijeenkomsten. Nylon kousen, kouwe billen en een permanentje. Zo ging dat toen. In Noord-Holland zat ik in het bestuur. En bij de cabaretgroep, we traden overal op.’’ Tegenwoordig heet de club Vrouwen van Nu. Tiny Raat mag nog steeds graag bijeenkomsten bezoeken. Zoals die laatst met Boer Geert, bekend van Boer zoekt Vrouw. ,,Prachtig was dat.’’ Volledig thuis in Groningen dus, maar toch nog steeds een beetje Noord-Hollander. Aan de muur in de woonkamer hangt de kaart van Zijpe naast die van Noord-Groningen. Een mooie tekening van boerderij ’t Hoekje hangt boven de bank, in de hal een borduurwerk met herinneringen aan de Zijpe. Ze heeft nog steeds veel contact met vriendinnen van toen. En de Schager Courant? Die is al die jaren met de post richting Warffum gekomen. ,,De Schager Courant zit al sinds 1941 in de familie. Toen is de familie van Henk naar de Zijpe gekomen, bij ons trouwen in 1954 hebben wij het abonnement overgenomen. Die krant is heel belangrijk voor me. Alles van mijn leven heeft er in gestaan. Onze trouwerij, de geboorte van de kinderen, de rouwadvertentie van Henk toen die vorig jaar overleed. Er kwamen heel veel reacties op, van mensen van vroeger. Bergen kaarten, geweldig.’’

Jan de Boer

Zelf houdt ze de familieberichten in de Schager Courant ook altijd nauwgezet bij. En soms schrikt ze dan. ,,Las ik ineens dat Jan de Boer uit Sint Maartensbrug is overleden. Noh. Ik heb ’m vroeger goed gekend.’’ Net als Dirk Vorst uit Burgervlotbrug, die jarenlang aan de Rijksweg een SRV-winkeltje dreef. ,,Daar stond laatst ook een mooi verhaal over in de Schager. Henk was ook gek op de krant, we spelden hem samen.’’ Uit de oude doos heeft ze nog een Paasveebijlage opgediept. Van 1982. ,,Altijd bewaard. Henk en ik gingen ook toen we al jaren in Groningen woonden elk jaar terug voor de Paasvee.’’

En bij de boerderij van zoon Klaas? Daar komt elk voorjaar een stukje Noord-Holland tot leven. ,,Toen we weggingen kregen we van bollenboeren uit de buurt een hele partij bollen mee. Die heb ik bij de boerderij geplant, het is een mooie siertuin geworden.’’