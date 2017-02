Nieuwe Buren Niedorp op de smalle ijzers

NIEUWE NIEDORP - Een nieuw land, een nieuwe taal, een nieuwe sport. Erkende vluchtelingen uit de oude gemeente Niedorp stonden donderdagavond voor het eerst in hun leven op de smalle ijzers. Als de ultieme integratie.

Door Harry de Jong - 2-2-2017, 23:26 (Update 2-2-2017, 23:26)

Op ijsbaan De Meent in Alkmaar maakten ze voorzichtig hun eerste slagen op het ijs. Het schaatsuitje was een initiatief van de werkgroep Nieuwe Buren en de Niedorper ijsclub IJs & Volksvermaak.

Vanuit de werkgroep is ook het wekelijkse Taalcafé in Nieuwe Niedorp ontstaan. Erkende vluchtelingen, nieuwe buren, die in Niedorp zijn komen wonen, oefenen hier het Nederlands spreken en schrijven. Ook worden vanuit het Taalcafé - elke vrijdagmorgen in De Roode Eenhoorn - sociale activiteiten ondernomen.