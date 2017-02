Toegetakelde man belde bij buurman aan voor hulp

MOERBEEK - De buurt heeft niets van de overval in Lutjewinkel gemerkt. Buurman Jaco Stolze werd gewekt toen de tachtigjarige man bij hem midden in de nacht aanbelde voor hulp. Stolze sloeg alarm en was erbij toen zijn buurman werd opgehaald door de ambulance.

Door Lydia Jasper - 1-2-2017, 12:12 (Update 1-2-2017, 12:46)

De volgende ochtend zit het bejaarde slachtoffer bij hem in de huiskamer. Stolze heeft hem net opgehaald uit het MCA en schermt de man af van buitenstaanders.

,,Hij is zwaar aangeslagen’’, aldus Stolze. ,,Begrijpelijk. Hij is onnodig toegetakeld. We...